"Никакого Сен-Пьера": Генри Сехудо назвал величайшего бойца всех времен

Генри Сехудо. Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Обладатель олимпийского "золота" по вольной борьбе, экс-чемпион UFC Генри Сехудо (США) озвучил имя величайшего бойца ММА всех времен, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Henry Cejudo.

"Это Джон Джонс. Он сделал то, что и должен был. Отлично справился с планом на поединок. Он сделал все очень хорошо. Возможно, после простоя и смены категории он выглядел так, словно е в своей тарелке. Но зато сделал все шикарно. Эти его удары ногами, перевод на настил.

Больше никаких споров. Джон Джонс закрепил за собой звание величайшего бойца всех времен. Больше никакого Жоржа Сен-Пьера, больше никого. У нас только один величайший - Джон Джонс",- сказал Сехудо.

Напомним, Джонс спустя три года без боев вернулся в октагон поединком против француза Сирила Гана. Он одержал досрочную победу в первом раунде, завоевав титул чемпиона в новой для себя категории - тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2012094-nikakogo-sen-pera-genri-sehudo-nazval-velichayshego-yuotsa-vseh-vremen/