"Номад" против "Каменных рук": превью к большому бою Шавката Рахмонова в UFC

Джефф Нил и Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Завтра, 5 марта, боец Шавкат Рахмонов проведет важный поединок в рамках турнира UFC. Положительный исход боя против американца Джеффа Нила приблизит казахстанца к титулу, передает корреспондент NUR.KZ.

Рахмонов выйдет в октагон в Лас-Вегасе (Невада, США). Его бой против Нила пройдет на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 285. И Шавкату предстоит довольно сложный поединок.

Джефф - боец не из простых. Американец перед Рахмоновым справился с Сантьяго Понзиниббио и Висенте Люке, которые являются не последними бойцами в полусреднем весе. Тот же Люке делит с казахстанцем девятое место в рейтинге.

Нил набрал ход после поражений от Стивена Томпсона и Нила Магни. И будет трудно предугадать, в каком ключе пройдет предстоящий бой. Ведь Джефф - боец разносторонний. Он может эффективно рубиться в стойке, контролировать ход встречи в партере. У него прекрасный удар и боксерские навыки.

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

С другой стороны Рахмонов, который в данный момент безупречен. Он ни разу не проигрывал в UFC, является прекрасным финишером. И также, как и соперник, обладает шикарной базой.

Шавкат за три года добился немалых высот. С ним считаются, эксперты вносят в список талантливых бойцов, а глава UFC Дана Уайт ожидает, что казахстанец в скором времени попадет в пул претендентов.

Для этого нужно реализовать завтрашний геймплан. Наверняка первым номером будет работать именно Шавкат. Однако это не значит, что американский боец будет находиться в глухой обороне. Пассив - это не про него.

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Также вряд ли бойцы захотят доводить дело до судейского решения. Уверенность в собственных силах будет гнать их вперед. Да и на кону не только улучшение позиций в рейтинге, но, как мы написали выше, приближение к статусу претендента на титул.

Шавкат более совершенен. И многие склоняются к тому, что именно "Номад" выйдет победителем. Тем не менее, Джефф "Каменные руки" Нил уже справлялся с неудобными оппонентами. Он набрался опыта, улучшил свои навыки. И при удачном для него ходе боя у Нила есть большие шансы на успех.

В любом случае данное противостояние станет украшением предстоящего турнира. Мы же, конечно, ожидаем от Шавката победы в большом для него поединке. При таком исходе он поднимется в рейтинге полусредневесов. Также откроются дополнительные возможности для дальнейшего развития карьеры.

Джефф Нил и Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Добавим, что бой Рахмонов - Нил ориентировочно начнется в 09:40 (по времени Астаны). Прямая трансляция будет производиться на официальном сайте UFC.

Главным событием шоу станет поединок между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом. Они разыграют вакантный титул в тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011747-nomad-protiv-kamennyh-ruk-prevyu-k-bolshomu-boyu-shavkata-rahmonova-v-ufc/