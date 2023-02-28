Шавкат Рахмонов посоветовал Исламу Махачеву не подниматься в полусредний дивизион

Ислам Махачев. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о перспективах Ислама Махачева в полусреднем дивизионе, сообщает Youtube-канал OCTAGON TV inc.

"Номад" считает, что Исламу Махачеву будет тяжело в полусреднем весе.

"Если честно, ему не стоит подниматься в 77 кг. Я бы посоветовал ему остаться в легком дивизионе (70 кг), там у него все получается. Подниматься в полусредний большой риск для него. Габаритами он большой, но если у него тейкдауны не получатся, то ему будет тяжело", - сказал Рахмонов.

Напомним, что ранее чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал о своем желании провести бой в полусреднем дивизионе.

Также Шавкат Рахмонов заявил, что у него нет конфликта с Хамзатом Чимаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011215-shavkat-rahmonov-posovetoval-islamu-mahachevu-ne-podnimatsya-v-polusredniy-divizion/