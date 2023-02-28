Шавкат Рахмонов: У меня не было конфликта с Чимаевым

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о своем отношении к топовому полусредневесу Хамзату Чимаеву, сообщает Youtube-канал OCTAGON TV inc.

По словам Шавката, у него никогда не было конфликта с Хамзатом Чимаевым.

"У нас конфликта никогда не было. Просто словесно там что-то было. Я с ним ни разу не виделся. Просто он на хайпе и многие спрашивают, буду ли я с ним драться или нет. Я отвечаю: "Конечно, никаких проблем". Я боец, кого дают, с тем и дерусь", - заявил Рахмонов.

Напомним, что Шавкат Рахмонов следующий бой проведет против американца Джеффа Нила на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 марта.

Ранее стало известно, что казахстанский боец поднялся в рейтинге полусредневесов UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011212-shavkat-rahmonov-u-menya-nikogda-ne-bylo-konflikta-s-chimaevym/