Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов улучшил свою позицию в обновленном рейтинге промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

Он поднялся в рейтинге полусреднего веса. Рахмонов переместился на одну строчку выше и в данный момент занимает девятое место. Такая же позиция и у Висенте Луке.

Первое место в дивизионе остается за Камару Усманом. Колби Ковингтон занимает вторую строчку. Замыкает тройку лучших Хамзат Чимаев. Чемпионом же является Леон Эдвардс.

Напомним, что Шавкат Рахмонов в скором времени проведет бой американца Джеффа Нила. Поединок состоится 5 марта на турнире UFC 285 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011206-shavkat-rahmonov-podnyalsya-v-reytinge-ufc/