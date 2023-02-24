"Уже два года живу без спонсоров": Мария Агапова стала татуировщиком ради карьеры в UFC

Мария Агапова. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова опровергла слухи о завершении спортивной карьеры и рассказала, чем зарабатывает в свободное время от боев в США, передает NUR.KZ.

По словам Марии, она начала подрабатывать татуировщиком.

"Хочу развеять все сомнения по поводу завершения бойцовской карьеры. Я стала татуировщиком, чтобы поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам.

Я думаю, что работа татуировщиком принесет мне больше денег, чем охрана в клубе. И еще, хотелось бы спать по ночам во время подготовки к бою", - написала Агапова в Instagram.

Напомним, что 25-летняя казахстанская файтерша в UFC провела пять боев, в которых одержала две победы и потерпела три поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2010781-uzhe-dva-goda-zhivu-bez-sponsorov-mariya-agapova-stala-tatuirovschikom-radi-karery-v-ufc/