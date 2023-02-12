Боец Ислам Махачев успешно защитил титул UFC в легком весе

Александр Волкановски - Ислам Махачев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

В австралийском городе Перт завершился турнир UFC 284, в главном бою которого встретились действующие чемпионы организации Ислам Махачев и Александр Волкановски, передает NUR.KZ.

Ислам защищал титул UFC в легком весе в бою против чемпиона полулегкого веса Волкановски.

Поединок запланированный на пять раундов продлился всю дистанцию. Бой получился конкурентным и прошел преимущественно в стойке. В итоге единогласным решением судей победу одержал Махачев.

Тем самым 31-летний российский боец нанес первое поражение австралийцу в сильнейшей лиге мира. Также это была первая защита титула для Ислама Махачева.

Также в со-главном бою мексиканец Яир Родригес победил во втором раунде болевым приемом американца Джоша Эммета и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2009054-boets-islam-mahachev-uspeshno-zaschitil-titul-ufc-v-legkom-vese/