Бывший соперник Рахмонова проведет бой с Нурмагомедовым

Абубакар Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/abubakar_nurmagomedov/

Экс-соперник казахстанского бойца ММА Шавката Рахмонова гайанец Карлстон Харрис следующий бой проведет с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым, передает MMA Fight Universe.

Поединок состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой пройдет в рамках полусреднего дивизиона.

Свой предыдущий поединок 33-летний Абубакар Нурмагомедов провел в октябре прошлого года, победив единогласным решением судей Гаджи Омаргаджиева.

Тогда как Карлстон Харрис в феврале 2022 года проиграл нокаутом казахстанцу Шавкату Рахмонову.

Всего в активе Нурмагомедова 17 побед в ММА при трех поражениях (в UFC: 2-1). На счету гайанского файтера 16 побед и 5 поражений (в UFC: 2-1).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2008460-byvshiy-sopernik-rahmonova-provedet-boy-s-nurmagomedovym/