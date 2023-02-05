UFC Fight Night 218: Спивак досрочно победил Льюиса

Сергей Спивак. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 218, в главном бою которого встретились американец Деррик Льюис и молдаванин Сергей Спивак, передает NUR.KZ.

Поединок в тяжелом весе не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде Сергей Спивак победил Деррика Льюиса удушающим приемом.

Для молдавского бойца эта победа стала третьей кряду в UFC. Тогда как бывший претендент на титул UFC потерпел третье поражение подряд.

Всего в активе Спивака 16 побед (из них 14 досрочно) в ММА при трех поражениях. На счету Деррика Льюиса 26 побед (из них 22 досрочно) и 11 поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2008104-ufc-fight-night-218-spivak-dosrochno-pobedil-lyuisa/