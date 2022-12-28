Джефф Нил о статусе аутсайдера в бою с Рахмоновым: Я испорчу чьи-то ставки

Американский боец Джефф Нил прокомментировал предстоящий бой против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Lowkickmma.
По словам американского бойца, его не беспокоит статус аутcайдера в бою с Рахмоновым.
"Мне плевать на эти цифры, я испорчу чьи-то ставки. Это то, что есть, и я не беспокоюсь об этом. В конце дня, когда дверь клетки закрывается, коэффициенты ставок ничего не значат", - заявил Нил.
Напомним, что поединок между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым состоится 15 января на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Отметим, что казахстанский боец идет без поражений в сильнейшей лиге мира - 4:0. Тогда как рекорд американца в UFC составляет 7:2.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2003411-dzheff-nil-o-statuse-autsaydera-v-boyu-s-rahmonovym-ya-isporchu-chi-to-stavki/