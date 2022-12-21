Артем Резников о предстоящем бое с Кошкиным: У меня были соперники посильнее

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников прокомментировал предстоящий бой против россиянина Андрея Кошкина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Meta MMA.

По словам Артема, предстоящий бой очень важен для него. При этом казахстанец признается, что Андрей Кошкин не самый сильный оппонент в его списке.

"Самый ли важный бой это для меня? Да, но не самый опасный соперник. У меня были посерьезнее оппоненты, если честно. Взять того же Дави Рамоса, который умеет финишировать и делать болевые. С ним я старался действовать очень аккуратно.

С Андреем же в партере я буду чувствовать себя, как дома. При этом Кошкин - хороший боец, способный дать бой любому", - заявил Резников.

Напомним, что полуфинальный поединок Гран-при АСА между Резниковым и Кошкиным состоится 23 декабря в Москве (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002467-artem-reznikov-o-predstoyaschem-boe-s-koshkinym-u-menya-byli-soperniki-posilnee/