Джефф Нил о бое с Шавкатом Рахмоновым: Я дерусь с парнем, которого все избегают

Джефф Нил. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил прокомментировал предстоящий поединок против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Combat Sports.

По словам американского спортсмена, у них похожий стиль с Рахмоновым. Также Джефф уверен в своей победе.

"Шавкат хорош в стойке, и у него отличная выносливость. Он всегда пытается финишировать своих оппонентов. Думаю, что стилистически мы похожи, но я сильнее и быстрее, чем он. Это сыграет свою роль в нашем поединке.

Я работаю над борьбой, ведь это лучший способ повысить выносливость. Нас ждет трехраундовая война, либо я выиграю его досрочно. Если я одержу убедительную победу, то мои шансы на титульный бой вырастут. Потому что я дерусь с парнем, которого все избегают", - заявил Нилл.

Напомним, что поединок между Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом состоится 14 января в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 217.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002457-dzheff-nil-o-boe-s-shavkatom-rahmonovym-ya-derus-s-parnem-kotorogo-vse-izbegayut/