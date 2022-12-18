Казахстанец Сергей Морозов выиграл третий бой в UFC (видео)

Сергей Морозов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец Сергей Морозов накануне одержал победу на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе в США, сообщает Sports.kz.

Как пишет издание, Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона. Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

Для Морозова это девятнадцатая победа в профессиональной карьере в ММА и третья победа в промоушне UFC.

Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение в карьере и третье поражение в UFC.

После боя казахстанец ответил на несколько вопросов. Он рассказал, что готовился к поединку у себя на родине.

"Хороший был лагерь, хорошая подготовка. Готовились в Казахстане и в American Top Team. Я себя очень хорошо чувствую", - заявил Морозов.

Сергей уверен, что показал еще не весь свой потенциал.

"Как вы знаете, я бился с сильными ребятами — они все были в топ-15. Кто был до, кто сейчас в топ-15 находится. Для меня это было очередное испытание. По воле всевышнего, мы прошли его достойно, выиграли.

Я готов к любому вызову, в любое время! Я чувствую, что я еще не раскрылся до конца, не показал полностью, на что способен", - цитирует издание бойца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001945-kazahstanets-sergey-morozov-vyigral-tretiy-boy-v-ufc-video/