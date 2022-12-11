Хабиб Нурмагомедов о бое Исмагулов - Царукян: Склоняюсь в сторону Дамира

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой между казахстанцем Дамиром Исмагуловым и армянином Арманом Царукяном, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Meta MMA.

По словам российского бойца, в этом бою шансы равны.

"Тут 50 на 50 для меня. Они оба сейчас хороши, оба на ходу и достаточно молодые. В этом бою может случиться все что угодно. Хотя я немного склоняюсь в сторону Исмагулова.

У Дамира огромная любительская карьера, отлично защищается от борьбы, и в таких боях, которые кость в кость, он хорошо себя показывает. Но знаете, я ведь могу и ошибаться", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, что поединок между Исмагуловым и Царукяном состоится 18 декабря на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001035-habib-nurmagomedov-o-boe-ismagulov-tsarukyan-sklonyayus-v-storonu-damira/