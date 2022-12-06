"Я сделал все": боец Кайрат Ахметов расстроился, что не получил титульный бой в ONE Championship

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов остался недоволен тем, что не получил титульный поединок в ONE Championship в легчайшем весе, передает NUR.KZ.

Напомним, что организация из Сингапура решила провести третий бой между чемпионом ONE FC Деметриусом Джонсоном и Адрианом Мораесом (1-й номер рейтинга). Поединок запланирован на 5 мая.

Эту новость на своей странице в Instagram прокомментировал казахстанец Кайрат Ахметов (2-й номер рейтинга), который считался одним из главных претендентов на титульный бой.

"Я сделал все, что от меня требуется, чтобы получить титульный бой, но организация решила по-другому. Я расстроен, но ни в коем случае не собираюсь останавливаться и побеждать дальше. Кому-то титульник достается легко, но я пройду этот путь, хоть и трудный. Добьюсь своего!", - написал в Stories Ахметов.

Instagram stories Кайрата Ахметова. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Отметим, что Кайрат Ахметов одержал пять побед кряду в лиге ONE Championship. Всего в его активе 27 побед в ММА при двух поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2000337-ya-sdelal-vse-boets-kayrat-ahmetov-rasstroilsya-chto-ne-poluchil-titulnyy-boy-v-one-championship/