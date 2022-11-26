Анонсирован следующий бой Сергея Морозова в UFC

Сергей Морозов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов свой следующий поединок в UFC (Ultimate Fighting Chamionship) проведет против американца Джорни Ньюсона, передает NUR.KZ.

Бой между бойцами состоится на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 декабря.

На этом же турнире выступит казахстанец Дамир Исмагулов. Его соперником станет российский боец армянского происхождения Арман Царукян.

Поединок Морозов - Ньюсон пройдет в рамках легчайшего дивизиона. Отметим, что на счету Сергея 18 побед в ММА при пяти поражениях. Его рекорд в UFC: 2-2.

Тогда как в активе Джорни Ньюсона десять побед и три поражений в смешанных единоборствах (рекорд в UFC: 1-2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1999076-anonsirovan-sleduyuschiy-boy-sergeya-morozova-v-ufc/