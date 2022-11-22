Хабиб Нурмагомедов: Волкановски более сложный соперник для Ислама, чем Оливейра

Ислам Махачев. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного Ислама Махачева против австралийца Алекса Волкановски, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.

По словам Хабиба, Исламу с Волкановски будет сложнее, чем с Оливейрой.

"Я говорил Исламу еще до боя с Оливейрой, что Волкановски будет более сложным соперником. Ведь если бы Чарльз провалил весогонку, то Махачеву пришлось бы драться с Алексом. Я думаю, что у них примерный одинаковый опыт.

За плечами Оливейры и Волкановски длинный путь в ММА, но если говорить о бойцовских IQ и мужестве, то здесь преимущество за Алексом. Как по мне, Исламу с Волкановски будет куда труднее, чем с Чарльзом. Но это не имеет значения, поскольку мы финишируем этого парня", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, что поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1998387-habib-nurmagomedov-volkanovski-bolee-slozhnyy-sopernik-dlya-islama-chem-oliveyra/