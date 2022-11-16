Хамзат Чимаев: Дайте мне размазать Перейру

Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать поединок с чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (Бразилия), передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление Чимаев опубликовал на своей странице в Instagram.

"Этот парень бился за титул с рекордом 6-1. Дайте мне его размазать. У меня рекорд 12-0. Давай, брат, сделаем это в Бразилии",- написал Хамзат.

Что касается Перейры, то бразилец стал чемпионом UFC, отобрав титул у Исраэля Адесаньи. Алекс выиграл поединок в пятом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1997414-hamzat-chimaev-dayte-mne-razmazat-pereyru/