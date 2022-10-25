Алджамейн Стерлинг: Думаю, что Яна ограбили в бою против О'Мэлли

Петр Ян. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (США) заявил об ограблении российского бойца Петра Яна в бою против американца Шона О"Мэлли, передает NUR.KZ со ссылкой на mmafighting.com.

"Мне было жаль Яна. Я действительно думал о том, что его ограбили. Считаю, что О'Мэлли тоже был немного шокирован и озадачен судейским решением. Я думаю, что это застало его врасплох",- озвучил Стерлинг.

Напомним, Петр Ян потерпел поражение от Шона О'Мэлли в рамках турнира UFC 280, который состоялся в ночь на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994235-aldzhameyn-sterling-dumayu-chto-yana-ograbili-v-boyu-protiv-omelli/