"Он мой брат по вере": Нурмагомедов сообщил о примирении с Чимаевым

Абубакар Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/abubakar_nurmagomedov/

Выступающий в UFC российский боец Абубакар Нурмагомедов рассказал о примирении с шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, передает NUR.KZ.

Напомним, что после завершения главного боя на турнире UFC 282 в Абу-Даби (ОАЭ) у Абубакара произошел конфликт с Хамзатом Чимаевым.

"Ассаламу алейкум братья, приветствую всех болельщиков спорта. Прошу всех перестать писать в соцсетях выдуманную информацию и сплетни. Все, что произошло, вы уже видели на видео - это маленькое недоразумение, имевшее место быть лично между мной и Хамзатом. После этого мы с ним встретились в братском кругу, где нас собрали старшие.

Как я и говорил в интервью перед своим боем, Хамзат - мой брат по вере, и я всегда желаю ему здоровья и успехов. Прошу вас, братья, не выдумывать всякого рода сплетни, и надеюсь, наша встреча принесет пользу между братскими нашими народами. Всех обнял. Пусть Аллах исправит всех нас", - написал Нурмагомедов в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994174-on-moy-brat-po-vere-nurmagomedov-soobschil-o-primirenii-s-chimaevym/