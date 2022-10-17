Ислам Махачев о бое с Оливейрой: Не хочу говорить, что это будет легкий поединок

Ислам Махачев. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Претендент на титул UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал SHAK MMA.

Ислам считает, что его бой против Оливейры будет непростым.

"В клетке вы поймете, чем я буду удивлять Оливейру. Он осознает мою мощь, мои борцовские навыки. Я буду готов ко всему, что бы то ни было: ударка или грэпплинг. Я очень усердно тренировался.

Я всегда готовлюсь к тяжелому бою. Не хочу говорить, что это будет легкий поединок. Я должен выразить уважение Оливейре, ведь у него была тяжелая жизнь. Чарльз провел много тяжелых боев в UFC, и он не пошел легким путем", - заявил Махачев.

Напомним, что поединок Махачев - Оливейра состоится 22 октября на турнире UFC 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1993053-islam-mahachev-o-boe-s-oliveyroy-ne-hochu-govorit-chto-eto-budet-legkiy-poedinok/