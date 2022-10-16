Результаты турнира UFC Fight Night 212: Алекса Грассо - Вивиан Араужо

Вивиан Араужо - Алекса Грассо. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 212 состоялся 16 октября 2022 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

Возглавил турнир поединок в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо (Мексика) – Вивиан Араужо (Бразилия).

Представляем вашему вниманию результаты полного карда.

Грассо А. (Мексика) победила В. Араужо В. (Бразилия) по очкам

Мартинес Дж. (США) победил Суонсона К. (США) техническим нокаутом в 2 раунде

Ассунсау Р. (Бразилия) победил Генри В. (США) по очкам

Тодорович Д. (Сербия) победил Райта Дж. (США) техническим нокаутом в 2 раунде

Мэнифилд А. (США) победил Циркунова М. (Канада) нокаутом в 1 раунде

Брито Ж. (Бразилия) победил Александера Л. (Бразилия) техническим нокаутом в 1 раунде

Родригес П. (Венесуэла) победила Хьюз С. (США) по очкам

Тайра Т. (Япония) победил Вергару К. (США) техническим нокаутом в 2 раунде

Родригес П. (США) победил Джексона М. (США) нокаутом в 1 раунде

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992919-rezultaty-turnira-ufc-fight-night-212-aleksa-grasso-vivian-arauzho/