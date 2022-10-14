Боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против Брайса Митчелла

Мовсар Евлоев. Фото: instagram.com/movsar_evloev_94

Выступающий в полулегком весе непобежденный российский боец Мовсар Евлоев выбыл с поединка против американца Брайса Митчелла, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

Напомним, что поединок между бойцами должен был возглавить турнир UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 ноября.

По информации источника, причиной снятия Евлоева стала травма, которую он получил во время тренировочного лагеря. Характер повреждения не разглашается.

Оба бойца идут на серии из шести побед в UFC. Евлоев в июне победил единогласным решением судей Дэна Иге, тогда как Митчелл одержал победу над Эдсоном Барбозой.

Ожидается, что вместо Мовсара Евлоева на замену выйдет испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992773-boets-movsar-evloev-snyalsya-s-poedinka-protiv-braysa-mitchella/