Хавьер Мендес: Хабиб Нурмагомедов на пути к статусу величайшего тренера всех времен

Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Тренер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что его подопечный в будущем станет самым лучшим наставником в истории ММА, сообщает NUR.KZ со ссылкой на sportskeeda.com.

По словам американского специалиста, Хабиб занимался тренерской деятельностью даже тогда, когда выступал в UFC.

"Хабиб всю жизнь был тренером. Даже когда он дрался, Хабиб занимался тренерской деятельностью. Он спарринговал пять раундов, а затем внезапно садился рядом с нами и обучал ребят. Хабиб всегда этим занимался.

Его отец с очень юных лет учил его брать ответственность на себя в качестве бойца и тренера. Хабиб идет по стопам своего отца. По моему мнению, он на пути к статусу величайшего тренера всех времен", - заявил Мендес.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992608-haver-mendes-habib-nurmagomedov-na-puti-k-statusu-velichayshego-trenera-vseh-vremen/