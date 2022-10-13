Рафаэль Физиев о бое Исмагулов - Царукян: Это будет хороший поединок

Рафаэль Физиев. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев высказался о предстоящем поединке казахстанца Дамира Исмагулова против россиянина Армана Царукяна, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал The Allstar.

Отметим, что у всех трех бойцов UFC один общий менеджер - казахстанский специалист Саят Абдрахманов.

"Я чувствую себя не очень хорошо, если дерусь с кем-то из моего зала и знаю этого человека лично. Дамиру же в этом плане все равно. Я думаю, это будет хороший бой. Арман против Дамира, Гамрот с Дариушом и титульный поединок!", - заявил Рафаэль Физиев.

Напомним, что поединок в легком весе между Дамиром Исмагуловым и Арманом Царукяном состоится 17 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992603-rafael-fiziev-o-boe-ismagulov-tsarukyan-eto-budet-horoshiy-poedinok/