Ислам Махачев: Собираюсь финишировать Оливейру

Ислам Махачев. Фото: Photo by Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил о желании одержать досрочную победу в предстоящем титульном поединке с экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой (Бразилия), передает NUR.KZ со ссылкой на thenationalnews.com.

"Чарльз очень опасен. Он всегда добивает своего соперника, и он опасен как в стойке, так и в партере. Но я верю в свои способности. Я готов к бою. И не так важно, в каком ключе он будет проходить.

Не думаю, что это будет самое большое испытание. Может быть, я победил кого-то, у кого больше навыков. Но сейчас он является чемпионом. У него хорошая победная серия. Чарльз чувствует себя так, будто никто не сможет его остановить. Но 23 октября я сделаю это.

Меня не пугают его навыки джиу-джитсу, потому что у меня хороший скилл в самбо и грепплинге, и я заставлю его потрудиться при нанесении ударов. Я собираюсь отправить его в нокдаун и финишировать. Это моя цель",- сказал Махачев.

Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой 23 октября в ОАЭ. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992157-islam-mahachev-sobirayus-finishirovat-oliveyru/