Куат Хамитов проведет титульный поединок в Москве

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Казахстанский боец MMA Куат "Найман" Хамитов на своей странице в Instagram объявил об участии в титульном поединке, который состоится в Москве (Россия), передает NUR.KZ.

Бой пройдет в рамках турнира от промоутерской компании TOPFIGHT. Соперником казахстанца станет армянин Давид Хачатрян.

Встреча намечена на 28 октября. Принимать событие будет спортивная арена "Аквариум" в "Крокус Экспо".

Напомним, в последнем поединке Хамитов одержал победу над Василием Бабинцевым из России. Казахстанцу удалось финишировать оппонента в первом раунде после удушающего приема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1991799-kuat-hamitov-provedet-titulnyy-poedinok-v-moskve/