"Ислам не будет опасаться борьбы": Дамир Исмагулов высказался о бое Оливейра - Махачев

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов прокомментировал предстоящий титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Вестник ММА.

По словам казахстанского бойца, в этом поединке небольшим фаворитом считается Махачев, так как он провел хороший сбор и является базовым борцом.

"Махачев уже там, готовится к бою. Под него работает целая команда, он прошел хороший сбор. А Оливейра, скорее всего, прилетит за несколько дней. Он не будет проходить акклиматизацию. Я видел, как это сделал Сэндхаген в бою против Петра Яна. Они пренебрегают этим, и это сыграет с ними злую шутку, потому что это очень важно. Я считаю, что это точно минус 10-15 процентов.

Я уверен, что где-то 60 на 40, что Махачев выиграет этот бой, потому что Оливейра дрался с ударниками. Они его били, отправляли в нокдауны, но никто с ним не ввязывался в борьбу. Махачев же базовый борец. Я думаю, у него не будет с этим проблем. Он будет бить и работать в партере. Махачев не будет опасаться борьбы", - заявил Исмагулов.

Напомним, что поединок между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1990821-islam-ne-budet-opasatsya-borby-damir-ismagulov-vyskazalsya-o-boe-oliveyra-mahachev/