Результаты турнира UFC Fight Night 211: Янь - Дерн

Иллюстративное фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211 состоялся 2 октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

Возглавил турнир поединок между китаянкой Янь Сяонань и американкой Маккензи Дерн в минимальном дивизионе.

Представляем все результаты полного карда:

Янь С. (Китай) победила Дерн М. (США) по очкам

Браун Р. (Ямайка) победил Триналду Ф. (Бразилия) по очкам

Барселос Р. (Бразилия) победил Джонса Т. (Гуам) по очкам

Юсуф С. (Нигерия) победил Шайниса Д. (США) техническим нокаутом в 1 раунде

Дэвис М. (США) победил Борщева В. (Россия) по очкам

Сантос Д. (Бразилия) победил Кастанеду Дж. (США) нокаутом во 2 раунде

Латифи И. (Швеция) победил Олейника А. (Россия) по очкам

Сильва Ж. (Бразилия) победил Ронсона Дж. (Канада) техническим нокаутом во 2 раунде

Аллен Б. (США) победил Йотко К. (Польша) техническим нокаутом в 1 раунде

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1990629-rezultaty-turnira-ufc-fight-night-211-yan-dern/