"Соперник из ТОП-10": Дамир Исмагулов объявил о возвращении в октагон

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Выступающий в легком дивизионе казахстанский боец ММА Дамир Исмагулов рассказал о своем следующем поединке в UFC (Ultimate Fighting Champhionship), передает NUR.KZ.

Дамир на своей странице в Instagram сообщил, что его следующий оппонент будет из ТОП-10 рейтинга UFC. В скором времени должны официально анонсировать поединок.

"Дата поменялась. Соперник из ТОП-10. Нам пора возвращаться в эти джунгли. Про соперника не гадайте, скоро объявят.

Instagram stories Дамира Исмагулова. Скриншот: instagram.com/ismagulov_damir/

Доброе утро - это когда с утра тебе звонит Саят Абдрахманов (менеджер Исмагулова)", - написал Исмагулов в Stories.

Напомним, что Дамир Исмагулов идет без поражений в сильнейшей лиге мира. В его активе пять побед. В рейтинге легковесов UFC "Казах" занимает 12 место.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1990112-sopernik-iz-top-10-damir-ismagulov-obyavil-o-vozvraschenii-v-oktagon/