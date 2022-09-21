UFC подписали 17-летнего бойца из Мексики

Рауль Росас-младший. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Выступающий в легком весе 17-летний боец из Мексики Рауль Росас-младший подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC (Ultimate Fighting Championship), сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

Рауль дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в ноябре прошлого года. С тех пор Росас-младший одержал шесть побед из шести, пять из которых завершил досрочно.

На турнире Contender Series 55, 17-летний мексиканец победил решением судей своего соотечественника Мандо Гутьерреса. Выступление в этом бою Рауля впечатлило президента UFC Дэйну Уайта.

"Что за война, какой техничный бой. Оба парня старались изо всех сил. И то, как проявил себя 17-летний юноша, впечатлило меня. После увиденного я пришел к выводу, что он готов драться в UFC. Этот парень особенный", - заявил Уайт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988941-ufc-podpisali-17-letnego-boytsa-iz-meksiki/