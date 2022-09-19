Бывший чемпион UFC решил завершить карьеру

Жозе Альдо. Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Легендарный бразилец, бывший чемпион промоушена UFC в полулегком весе Жозе Альдо принял решение завершить карьеру бойца ММА, передает NUR.KZ со ссылкой на mmafighting.com.

У 36-летнего Альдо есть действующий контракт с UFC, согласно которому ему осталось провести еще один поединок. Однако ему и промоушену удалось договориться расторгнуть контракт без выхода в октагон.

Бразилец дебютировал в UFC в 2011 году. В качестве чемпиона в полулегком весе он семь раз успешно защищал свой титул. Утратил его Альдо в 2015-ом, когда проиграл ирландцу Конору МакГрегору.

Последний бой он провел в августе текущего года. Боец проиграл Мерабу Двалишвили (Грузия). Всего в рамках UFC он 20 раз выходил в октагон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988567-byvshiy-chempion-ufc-reshil-zavershit-kareru/