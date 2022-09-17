Мария Агапова прошла взвешивание перед пятым боем в UFC

Мария Агапова. Фото: Getty Images/ Chris Unger / Contributor

Казахстанская файтерша Мария Агапова прошла процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC Vegas 60 в Лас-Вегасе (США) против канадки Джиллиан Робертсон, передает NUR.KZ.

Обе спортсменки уложились в лимит наилегчайшего дивизиона (до 57 кг). Агапова на весах показала 125,5 фунтов (56,92 кг), тогда как Джиллиан - 125 фунтов (56,69 кг).

Напомним, что 25-летняя Мария Агапова не выходила в октагон с марта текущего года, когда удушающим приемом проиграла украинке Марине Мороз.

Всего в UFC казахстанская файтерша провела четыре поединка: две победы и два поражения.

На счету Джиллиан Робертсон 13 боев в сильнейшей лиге мира, в которых она одержала семь побед и потерпела шесть поражений.

Поединок между Агаповой и Робертсон пройдет в ночь с 17 на 18 сентября (ориентировочно в 02:45 по времени Нур-Султана).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988304-mariya-agapova-proshla-vzveshivanie-pered-pyatym-boem-v-ufc/