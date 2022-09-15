Боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько сейчас весит

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что в данный момент весит чуть больше 90 килограммов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Bloodyelbow.com.

По словам российского бойца, раньше его вес составлял около 86 кг, при этом выступал он в легком весе (до 70 кг).

"Этим утром я весил 92,5-93 кг. Прошлым вечером я не кушал десерт. Когда я был действующим бойцом, мой вес составлял около 86 килограммов, и я гонял до 70,3 кг. Я закончил свою карьеру, набрал несколько килограммов, но ничего не могу с этим поделать.

Держаться подальше от еды было одним из самых сложных моментов в моей жизни. Даже сейчас это так. Было трудно, потому что я сидел на диете около 15 лет, возможно дольше. Чтобы сделать вес, я всю свою жизнь сидел на диете.

Как религиозный человек я должен держаться подальше от многих вещей. Когда еда появляется на столе, иногда ты хочешь насладиться ею. Мне нужно тренироваться каждый день, чтобы снова весить 86 кг. Или же я могу жить счастливой жизнью. Я счастлив и пью "Пепси". Сейчас я тренируюсь, возможно, час в день, но когда я был действующим бойцов, то ежедневно тренировался по четыре часа", - заявил Нурмагомедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988043-boets-habib-nurmagomedov-rasskazal-skolko-seychas-vesit/