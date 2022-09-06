"Здесь все понятно до выхода в октагон": Артем Резников дал прогноз на бой Чимаев - Диас

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников поделился мнением относительно поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом, пишет Metaratings.ru.

Напомним, что поединок Чимаев - Диас возглавит турнир UFC 279, который состоится 10 сентября (11 сентября рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

По мнению Резникова, в этом бою явным фаворитом считается Хамзат.

"77 кг – это не весовая категория Диаса, а Чимаев выступал в 84 кг. 77 кг он делает с трудом. Один близок к завершению карьеры, другой находится на пике. Вообще не вижу смысла в этом поединке.

Люди смотрят бои, чтобы переживать за бойцов, а здесь все понятно до выхода в октагон. Это настолько большой мисматч, что больший мисматч мне представить сложно", – заявил Артем.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1986454-zdes-vse-ponyatno-do-vyhoda-v-oktagon-artem-reznikov-dal-prognoz-na-boy-chimaev-dias/