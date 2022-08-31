Определился следующий соперник Артема Резникова

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников узнал имя соперника по полуфинальному бою Гран-при АСА в легком весе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.
Им стал российский боец Андрей Кошкин. Поединок пройдет в декабре в Москве на турнире АСА 150. Точная дата станет известна позже.
Напомним, что изначально Резников должен был встретиться с победителем пары Али Багов - Рашид Магомедов, но поединок был остановлен раньше времени из-за пассивной работы спортсменов. В результате Артему подобрали другого соперника.
Во втором полуфинале Гран-при АСА в легком весе встретятся Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян.
Отметим, что 18 июня в Сочи (Россия) Артем Резников победил бразильца Дэйви Рамоса единогласным решением судей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1985461-opredelilsya-sleduyuschiy-sopernik-artema-reznikova/