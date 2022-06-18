Резников победил Рамоса на турнире АСА 140

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

В Сочи (Россия) завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 140, в главном бою которого встретились казахстанец Артем Резников и бразилец Дави Рамос, передает NUR.KZ.

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Запланированный на пять раундов поединок продлился всю дистанцию. В результате единогласным решением судей победу одержал Резников.

Тем самым Артем вышел в полуфинал Гран-при АСА в легком весе и продлил свою победную серию до девяти боев.

Для 30-летнего казахстанского бойца эта победа стала 23-й (из них 17 досрочно) в ММА при шести поражениях. Тогда как Дави Рамос потерпел пятое поражение в карьере.

Отметим, что Артем Резников успешно вернулся в октагон после длительного перерыва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1974652-reznikov-pobedil-ramosa-na-turnire-asa-140/