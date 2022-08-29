Боец Забит Магомедшарипов назвал причину завершения карьеры

Забит Магомедшарипов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший боец UFC в полулегком весе россиянин Забит Магомедшарипов рассказал, почему решил завершить карьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Fighting Flashback.

По словам 31-летнего бойца, он завершил карьеру из-за отказов с ним драться и проблем со здоровьем.

"Почему я завершил карьеру? Причин много. В первую очередь из-за отказов драться со мной. Я не получал поединков на протяжении двух лет. Потом были травмы, и я много болел. Я так и не выздоровел. Таких причин было много.

Главная заключается в том, что я не мог драться. В UFC не дали мне титульный бой. Обещали одно, а сделали другое. Мне дали обещание и не сдержали его. Это была главная причина. Я очень разозлился", - заявил Магомедшарипов.

Напомним, что последний свой бой Забит провел в ноябре 2019 года, когда победил единогласным решением судей Келвина Каттара. Всего в UFC российский боец одержал шесть побед из шести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1985354-boets-zabit-magomedsharipov-nazval-prichinu-zaversheniya-karery/