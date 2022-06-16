Боец Забит Магомедшарипов завершил карьеру

Забит Магомедшарипов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

31-летний российский боец Забит Магомедшарипов уведомил руководство Ultimate Fighting Championship (UFC) о завершении карьеры, сообщает издание MMA Fighting.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Точные причины окончания карьеры Забита пока неизвестны.

Напомним, что Магомедшарипов считался одним из перспективных бойцов UFC в полулегком дивизионе. В американской лиге Забит провел шесть боев, во всех одержав победы.

Всего в активе российского бойца 18 побед в ММА при одном поражений.

Последний свой бой Забит провел в ноябре 2019 года, победив решением судей Кэлвина Каттара.

В августе 2020 года Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом, но бой был отменен из-за травмы мексиканца.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1974461-boets-zabit-magomedsharipov-zavershil-kareru/