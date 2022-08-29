Чемпион ONE FC Деметриус Джонсон готов подраться с Кайратом Ахметовым

Деметриус Джонсон. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Новоиспеченный чемпион One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон заявил, что не прочь встретиться с казахстанцем Кайратом Ахметовым, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAFighting.

По словам 36-летнего американского бойца, все зависит от руководства One Championship.

"Знаете, я не прочь дать шанс Кайрату Ахметову, но все зависит от One Championship. Я даже не знал, что буду драться в титульном бою. Я думал, что после победы над Родтангом мне дадут кого-то из претендентов. Безумный респект Кайрату Ахметову, он выиграл пять или шесть боев кряду", - заявил Джонсон.

Напомним, что на прошлых выходных Деметриус Джонсон нокаутировал Адриана Мораеса, тем самым отобрав у него чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Одним из претендентов на титул в этом дивизионе является казахстанец Кайрат Ахметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1985343-chempion-one-fc-demetrius-dzhonson-gotov-podratsya-s-kayratom-ahmetovym/