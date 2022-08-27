Жалас Жумагулов о бое с Джонсоном: Для меня он удобный соперник

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов высказался о своем следующем сопернике в UFC американце Чарльзе Джонсоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

По словам 33-летнего казахстанского бойца, он хорошо знаком с Чарльзом Джонсоном и считает его удобным оппонентом.

"Мы с ним давно знакомы, еще до UFC общались. Теперь нас свели, подеремся. Для меня он удобный соперник, интересный бой будет, у него хорошая ударка, борьба хорошая. Настроен, сделаю все, чтобы победить", - заявил Жумагулов.

Напомним, что поединок между Жумагуловым и Джонсоном состоится 19 ноября. В UFC Жалгас одержал одну победу при четырех поражениях.

Последний свой бой "Жако" проиграл американцу Джеффу Молине решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1985235-zhalas-zhumagulov-o-boe-s-dzhonsonom-dlya-menya-on-udobnyy-sopernik/