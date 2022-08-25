Жалгас Жумагулов назвал имя следующего соперника в UFC

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram обнародовал имя следующего соперника и дату поединка в рамках мирового промоушена UFC, передает NUR.KZ.

Так, бой намечен на 19 ноября 2022 года. Жумагулов выйдет в октагон против 31-летнего американца Чарльза Джонсона.

"Поехали",- подписал свой пост боец.

Напомним, Жумагулов в UFC провел пять поединков. В четырех из них он потерпел поражение. В активе у бойца одна победа.

Всего в его послужном списке 14 побед (из них восемь досрочно) и семь проигрышей в ММА.

Добавим, что ранее также появилась информация о следующем бое в UFC другого казахстанского бойца. Сергей Морозов 17 декабря встретится с американцем Джорни Ньюсоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984821-zhalgas-zhumagulov-nazval-imya-sleduyuschego-sopernika-v-ufc/