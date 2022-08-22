Хабиб Нурмагомедов: Хотим сделать звезд из Нургожая, Акимжана, Жусупова

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе и основатель лиги Eagle FC боец Хабиб Нурмагомедов высказался о развитии казахстанского ММА, передает NUR.KZ со ссылкой на Вестник ММА.

По словам Хабиба, в лиге Eagle FC они хотят выращивать звезд из казахстанских бойцов.

"Многие говорят, что казахстанские бойцы не на уровне с российскими. Это было пару лет назад. Посмотрите, сколько сейчас казахстанских бойцов в UFC. В лигах ACA, Fight Night они дерутся, хоть и мало их там.

Наша площадка стала тем местом, где мы выращиваем звезд. У нас была возможность поставить в Нур-Султане главным боем больших имен, но мы не стали этого делать. Потому что хотим из Нургожая сделать звезду, из Акимжана, Жусупова.

Каждый из них уже может у себя в стране, городе собирать зрителей. В Нур-Султане на них пришли посмотреть 4-5 тысяч человек", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, что вчера в Нур-Султане казахстанский боец Дияр Нургожай победил россиянина Константина Андрейцева и стал чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984308-habib-nurmagomedov-hotim-sdelat-zvezd-iz-nurgozhaya-akimzhana-zhusupova/