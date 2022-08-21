Шавкат Рахмонов: В следующем году буду бороться за пояс UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов обратился к новоиспеченному чемпиону UFC в полусреднем весе представителю Великобритании Леону Эдвардсу, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец поздравил Эдвардса с победой над Камару Усманом и заявил, что в следующем году поборется за чемпионский пояс UFC.

"Хороший чемпионский поединок от обоих бойцов, поздравляю Леона. В 2023 году я буду бороться за этот пояс, Иншалла. Приближается следующее поколение", - написал Рахмонов в Twitter.

Напомним, что сегодня Леон Эдвардс сенсационно нокаутировал Камару Усмана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

В этом же дивизионе уверенно к титульному поединку идет казахстанец Шавкат Рахмонов, на счету которого четыре досрочные победы в сильнейшей лиге мира.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984135-shavkat-rahmonov-v-sleduyuschem-godu-budu-borotsya-za-poyas-ufc/