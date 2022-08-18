Глава UFC: Если Чимаев победит Диаса, то будет справедливо дать ему титульный бой

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Президент самого популярного промоушена в мире UFC Дэйна Уайт назвал шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева главным претендентом на титульный поединок в полусреднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

Для этого бойцу необходимо выиграть в следующем бою против американца Нейта Диаса.

"Если Чимаев победит, то будет справедливо дать ему возможность сразиться за титул. Обычно я такое не говорю, но по справедливости он получит этот бой. Камару Усман уже дважды бил всех из топ-листа, поэтому в этой встрече есть смысл.

Многие говорят, что Чимаев пройдет Диаса, а Усман выиграет у Эдвардса. Но нельзя никого сбрасывать со счетов. Возможен любой исход",- озвучил Уайт.

Напомним, Чимаев и Диас встретятся в октагоне 11 сентября в рамках турнира UFC 279. Он состоится в Лас-Вегасе (США).

Чемпионом в полусреднем весе является американец нигерийского происхождения Камару Усман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1983759-glava-ufc-esli-chimaev-pobedit-diasa-to-budet-spravedlivo-dat-emu-titulnyy-boy/