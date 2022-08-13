Дэйна Уайт ответил на жалобы бойцов на низкие зарплаты

Дэйна Уайт. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Президент самого популярного промоушена в мире ММА Дэйна Уайт ответил на жалобы спортсменов своей организации на низкие гонорары, сообщает Youtube-канал GQ Sports.

"Поверьте мне, этим парням платят ровно столько, сколько они должны получать. Им выплачивается проценты от покупок с оплаты за просмотры.

Эти деньги распределяются между всеми бойцами. Есть не так уж много вещей, из-за которых можно критиковать UFC.

Невероятно то, что мы сделали с бизнесом за последние 22 года. Никто не смог добиться подобных успехов в бойцовском бизнесе.

Я думаю, что всегда найдется что-то, из-за чего некоторые люди будут скулить. А бойцы всегда хотят зарабатывать больше денег", – сказал Уайт.

Напомним, что в последнее время бывшие и действующие бойцы промоушена жалуются на низкие зарплаты в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1983057-deyna-uayt-otvetil-na-zhaloby-boytsov-na-nizkie-zarplaty/