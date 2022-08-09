Исраэль Адесанья: Я бы хотел увидеть поединок Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что хотел бы увидеть поединок Хамзата Чимаева и казахстанского спортсмена Шавката Рахмонова, сообщает Youtube-канал спортсмена.

"Я бы хотел увидеть поединок Хамзата против Шавката Рахмонова. Два непобежденных бойца из одной части света!", — заявил новозеландский чемпион UFC.

Напомним, что в последнем бою Шавкат Рахмонов победил досрочно опытного американского бойца Нила Магни. Всего в активе казахстанца 16 побед (все досрочно) в ММА и ноль поражений. Добавим, что казахстанский боец в UFC идет без поражений. В его активе четыре победы (все досрочно). Рахмонов занимает десятое место в рейтинге полусредневесов лиг.

Стоит отметить, что съемочная бригада UFC работает в Алматы, снимая документальный сюжет о Шавкате Рахмонове в рамках шоу UFC Connected.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982448-israel-adesanya-ya-by-hotel-uvidet-poedinok-hamzata-chimaeva-i-shavkata-rahmonova/