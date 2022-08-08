Джулианна Пенья вызвала Аманду Нуньес на третий бой

Джулианна Пенья. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Бывшая чемпионка UFC, американская спортсменка Джулианна Пенья вызвала на третий бой действующую чемпионку UFC легчайшем и в полулегком Аманду Нуньес, сообщает MMA Fighting.

"Когда кто-то полностью меняет стиль, то я воспринимаю это как комплимент. Думаю, если вы дадите мне время подготовиться к обеим стойкам Аманды, то в следующий раз она даже не дотронется до меня.

Очень надеюсь, что она скоро восстановится и сможет провести еще один бой до конца года, к этому времени я буду полностью готова к нашей трилогии.

Раунд 8, поехали! Я здесь, где ты, Аманда? Аманда, серьезно, где ты?" – заявила Пенья.

Напомним, что в первом поединке Пенья задушила Нуньес во втором раунде и стала чемпионкой промоушена, но в реванше Аманда победила единогласным решением судей, вернув титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982245-dzhulianna-penya-vyzvala-amandu-nunes-na-tretiy-boy/