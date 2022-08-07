Бразильский боец UFC сравнил Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Бразильский боец UFC Висенте Люке рассказал о совместных тренировках с казахстанским спортсменом Шавкатом Рахмоновым и сравнил его с Хамзатом Чимаевым, сообщает Sports.ru.

"Шавкат очень хорош, очень талантливый боец, определенно будет топом. Мы работали с ним, правда, не так много спарринговали, потому что у него шла финальная подготовка к бою, когда я был в зале. Мы грэпплили, и я могу сказать, что он отличный грэпплер. Он определенно будет большим именем в дивизионе. Он пытался поймать меня на удушающие, но я сам люблю удушающие У нас была такая заруба, но никто никого не задушил. Я согласен, у него очень опасные удушающие.

Чимаев – Рахмонов – это будет потрясный бой, но я думаю, что Шавкат лучше. Он техничнее и умнее, просто более техничный боец. Хамзат очень хорош, очень талантливый, очень сильный физически, но чересчур агрессивный. Иногда просто идет вперед, не думая, и это может его изматывать. В поединке против такого бойца, как Шавкат – такой подход может привести к ошибкам, потому что Шавкат очень техничный, никогда не бросается и не раскрывает себя. Я думаю, он немного лучше Чимаева", - заявил бразильский спортсмен.

Свой следующий бой Чимаев проведет против Диаза. У Рахмонова пока нет даты следующего поединка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982107-brazilskiy-boets-ufc-sravnil-shavkata-rahmonova-i-hamzata-chimaeva/