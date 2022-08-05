Сергей Морозов подписал новый контракт с UFC

Сергей Морозов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов подписал новый контракт на улучшенных условиях с самым популярным промоушеном мира UFC, сообщает Sports.ru.

Казахстанский спортсмен подписал новый контракт на четыре боя с UFC на улучшенных условиях.

Морозов дебютировал в UFC в январе 2021 года. С тех пор он провел четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Казахстанец победил единогласным решением судей немца Халида Таха и бразильца Раулиана Пайву и проиграл россиянину Умару Нурмагомедову и бразильцу Дугласу Силве де Андраде. Свой последний бой, против Пайвы на турнире UFC on ESPN 38, Морозов провел в конце июня.

Напомним, что в UFC также выступают Жалгас Жумагулов и Шавкат Рахмонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981998-sergey-morozov-podpisal-novyy-kontrakt-s-ufc/